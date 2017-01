Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Ambiance quasi religieuse dans la grande salle du rez-de-chaussée de la petite mairie d’Hallencourt. Sur la table ovale au fond, tous regardent des petits tas d’enveloppes bleues alignés. Ils sont une dizaine, trois personnes constituant le public, assises sur des chaises le long du mur. Les trois isoloirs sont vides. Il est 19 heures passées et on compte les bulletins. Parmi les sympathisants de la Belle Alliance populaire, de la gauche qui organise sa primaire, le maire, Frédéric Delohen. « Je n’ai jamais caché mes opinions », dit-il, en aparté (on essaie de ne pas faire de bruit pour ne pas perturber le comptage)…

Premier paquet de bulletins… On annonce : « Hamon, Valls, Valls… Gérard Filoche ! » Rire bref. « Ah, il est nul le bulletin. » Retour au règlement. :si on écrit le nom d’une personne qui n’est pas officiellement candidate, le bulletin est nul. « Alors, un nul. ». On reprend « Valls… Hamon… Blanc ! » Surprise : un nouveau bulletin original. Quelques minutes encore et c’est plié : 27 Valls et 38 Hamon.

