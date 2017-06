Centrée sur le thème de la gourmandise, la manifestation a été animée par Aurore Colart, Mme Leroy, Marion Vauvray, Nathalie et Mireille de la chorale de Conty, dans le cadre d’une semaine nationale du chant et de la musique avec les personnes âgées.

Près de 80 résidents des établissements de Poix Airaines et Oisemont se sont retrouvés pour une semaine d’échanges et d’expression rassemblant personnes âgées, soignants, acteurs culturels professionnels et amateurs, en présence d’Albert Noblesse, maire d’Airaines qui a partagé avec grand plaisir ce moment privilégié de rencontre, un échange chaleureux qu’il affectionne tout particulièrement, et de Laurence Mascret, cadre santé de l’Ehpad.

Retrouvez l’intégralité de cet article dans notre édition du 13 juin 2017.