Samedi 4 mars 2017 à la mairie, rencontre au sommet entre la ville d’Eu et celle de Haan, en Allemagne, pour préparer une année qui s’annonce pleine de festivités.

Entre Allemands et Français, la barrière de la langue est bien là mais les échanges sont tout même fluides, chaque membre du comité de jumelage étant habitué à ces réunions en deux langues après 50 ans d’une amitié amenée à durer.

Marie Christine Petit, adjointe à la culture à la mairie de Eu, se charge de traduire les propos des Allemands alors qu’en face, c’est Cornelius Tonn, professeur de français au lycée de Haan, qui pose les questions de sa délégation dans un français impeccable.

« Je viens régulièrement en France depuis 1985. La première fois, c’était en tant qu’élève et je considère maintenant la France comme ma deuxième patrie » explique Cornelius Tonn (à droite sur la photo). « Je suis content de cette entente entre les deux villes. Il est important d’améliorer les relations franco-allemandes, qui se dégradent depuis quelques années : moins d’élèves français apprennent l’allemand et le constat est similaire chez nous. Je pense qu’il faut inciter l’apprentissage de ces langues et ça passe par ce type d’alliance ».

Une communication efficace

Le cinquantième anniversaire du jumelage entre Eu et Haan sera marqué par un week-end d’animations sportives à Eu, du 25 au 28 mai, auquel participera entre autre une délégation de 50 jeunes Haanois.

En retour, une cinquantaine de jeunes Eudois iront à Haan du 24 au 27 août, pour des rencontres autour de la musique et de la culture. Le comité de jumelage signale qu’après seulement deux heures de réunion, les problèmes qui pouvaient subsister pour l’organisation ont été réglés. Une belle preuve de communication efficace entre deux villes toujours plus proches.