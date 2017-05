Lanterne rouge à trois journées de la fin de la saison en Division d’honneur (DH), l’équipe entraînée par Guillaume Gonel était dans une délicate situation de relégable avant les matches du week-end. Les supporters ont été refroidis par le score de l’équipe fanion, menée 0-5 au repos et finalement sévérement battus à l’extérieur par Gonfreville (0-9) dimanche.

Un épisode à oublier très vite par les Eudois qui disposaient de peu de temps par ailleurs, pour réagir face à Gasny, le mercredi 18 mai à 20h. Le début d’une opération maintien très incertaine, comme pour Frileuse, Fauville et St Romain Colbosc, très exposés eux aussi, dans des duels décisifs au même moment.

Encore maîtres de leur destin, les protégés de Guillaume Gonel abordaient la rencontre avec une grande détermination mercredi soir et à force d’insister, ils trouvaient une juste récompense avec l’ouverture du score par Fabien Houlé : 1-0 (22e). Des deux côtés, les attaquants manquaient ensuite de tranchant jusqu’au repos, mais au retour des vestiaires, c’est Tiarti qui ratait une magnifique occasion face au gardien ganytois pour mettre son équipe à l’abri (48e). Sans doute le tournant du match, avec un arbitrage de M. Leroux curieusement partial, qui allait gâcher l’ambiance en deuxième mi-temps.

Dans un contexte très défavorable, les Eudois parvenaient néanmoins à résister, avec des arrêts de jeu qui allaient se multiplier. Presque une offrande pour Gasny qui n’avait pas forcément cherché un résultat positif jusque-là, mais qui parvenait à égaliser sur une dernière attaque et une tête de Niakaté : 1-1 (88e). Un vrai coup dur pour Le Eu Fc qui n’allait pas profiter de la défaite de Fauville à Frileuse : 0-1.

Après quatre matches disputés en une semaine, les équipes A et B de l’Eu Fc devront rechausser les crampons dès dimanche, avec le dernier rendez-vous de la saison, sans enjeu en DHR, à Offranville pour l’équipe de Samuel Delcourt.

Au contraire des « A » qui essaieront de prendre d’indispensables points au Stade Gérard Carpentier face à Frileuse, en regardant du côté de Oissel qui accueillera Fauville… Dans le cas contraire, il faudrait aller chercher le salut à Deville-Maromme, le 28 mai, chez un adversaire qui n’avait pas apprécié la sévère défaite enregistrée à Eu (1-5), lors de la première journée de DH ! Mais c’était il y a longtemps, quand le club eudois envisageait une possible accession en CFA… Lors de cette ultime journée du championnat, on suivra également les résultats de Frileuse et Fauville, qui recevront respectivement Gonfreville et Sotteville, acteurs essentiels d’un arbitrage ouvert à toutes les combinaisons !