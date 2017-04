« Nous ne devions rien lâcher, nous aurions pu nous imposer ». Guillaume Gonel, entraîneur de l’Eu Fc, pouvait avoir des regrets dimanche 23 avril. C’est son équipe, par l’intermédiaire de Christopher Delot, qui s’était procuré la première réelle occasion de but en échouant sur Diakhaby (11e), même si Sotteville avait jusque-là fait preuve d’une belle maîtrise du jeu. « Nous effectuons un beau parcours, et nous nous accrochons à notre 5e place », avait annoncé son homologue sottevillais Raynald Bertin, pas insensible à une accession en CFA encore possible la saison prochaine.

Une perspective envisagée par ses joueurs, confiants dans leurs qualités techniques et à peine perturbés par l’ouverture du score de David Kobsch : 1-0 (27e). Mais la réussite restait du côté des Eudois en première mi-temps, avec notamment un sauvetage du gardien Mickaël Gateau sur un tir de Mendès (43e).

Points précieux

Tout de suite en action au retour des vestiaires, les Sottevillais surprenaient rapidement les locaux avec une échappée de Stockley qui égalisait : 1-1 (47e). Un coup dur pour les Eudois un peu sonnés, plus fébriles et moins précis dans leurs actions. Le contraire des visiteurs plus collectifs et qui allaient concrétiser leur supériorité sur un coup franc de Diop : 1-2 (67e). La tension montait d’un cran avec des visiteurs plus engagés pour défendre leur avantage et pas rassurés après un nouveau tir de David Kobsch, miraculeusement détourné par Diakhaby (78e). Eu venait de perdre au moins un point précieux, le score ne devait plus bouger jusqu’au coup de sifflet final.

Dès dimanche, cinq matches pour se maintenir

L’Eu Fc partage désormais la dernière place du classement de Division d’Honneur avec Fauville, mais a joué deux matches de plus que son concurrent. La situation eudoise s’est encore compliquée mais n’est pas encore désespérée, compte tenu de son calendrier qui lui proposera encore cinq rendez-vous. Avec ces rencontres, l’équipe doit doubler son maigre capital de succès, bloqué à 3 depuis le début de la saison.

Ce sera assurément difficile le 14 mai à Gonfreville, peu convaincant à l’aller (0-1), mais leader toujours invaincu cette saison. Pas simple non plus lors de la dernière journée de la saison à Deville-Maromme (28 mai), une équipe qui avait entamé l’exercice 2016-2017 en subissant une humiliation dans la Cité Royale : 5-1. Une démonstration jamais revue depuis, mais qui devrait inspirer les protégés de Guillaume Gonel que l’on reverra encore à trois reprises au Stade Gérard Carpentier. A commencer par ce dimanche 30 avril face à Saint-Romain-Colbosc (10e, 40 pts) et lui aussi encore exposé à la relégation.

Une belle occasion pour faire oublier Sotteville avant de confirmer le redressement face à Gasny (12e, 37 pts), une mise à jour de la 16e journée qui aura lieu le mercredi 17 mai à 20 h. Ces conditions ayant été réalisées, l’Eu Fc pourrait avoir rejoint la ligne de flottaison et peut-être assurer son sauvetage inespéré en recevant Frileuse (11e, 38 pts), pour un quitte ou double déterminant et fatal à l’un ou l’autre (21 mai). L’Eu Fc peut toujours rêver d’un joli mois de mai.