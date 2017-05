Le Théâtre des Charmes de la ville d’Eu peut mettre en avant la diversité de sa programmation. Deux spectacles très différents seront présentés au mois de mai.

Anticipation

Le mardi 9 mai, la compagnie Franchement Tu présentera : Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message. Ce texte s’intéresse à des créatures stellaires. Des humanoïdes pacifiques, dotés d’un immense respect des écosystèmes qu’ils habitent. Elles se sont blotties au creux des océans pour vivre en paix. Les hommes ne tardent pas à les appeler des démons. Quand elles se sont révélées aux humains, elles les ont décimés. « Sans le vouloir dans un premier temps ? on ne débarque pas d’autres mondes sans transporter avec soi quelques virus, puis avec la plus grande intelligence stratégique les humains choisissant de les exterminer, elles ont pris le parti de ne pas mourir », explique le Théâtre des Charmes dans la présentation du spectacle. Rendez-vous le mardi 9 mai à 20 h 30. Tarifs : 8 et 12 €.

A voir en famille

Le mardi 16 mai, place à un rendez-vous à voir en famille. Le conteur Thomas Dupont sera sur scène avec Hou ! La forêt. Rouflaquette est un chaton qui se sauve de chez lui et se perd dans la forêt. Le conteur partage plusieurs histoires qui font intervenir des personnages réels ou imaginaires (animaux, sorcières, etc.). La forêt représente ainsi la relation entre l’enfant et le monde qu’il doit découvrir. Rendez-vous le mardi 16 mai, à 19 h 30. Tarifs : 5 et 9 €.

Le Théâtre des Charmes est situé à Eu, quartier Morris. Renseignements : 02 35 86 29 09 ou reservation.tdcharmes@gmail.com