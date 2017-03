Au Tréport et à Eu, tous au jardin en attendant le printemps

Les températures sont encore fraîches et les sols humides mais déjà, les jardiniers sont de retour sur leurs parcelles. « En ce moment, il n’y a pas grand chose à faire. On nettoie, on prépare la terre, ceux qui ont du fumier l’épandent. Et à partir de la mi-avril, nous allons commencer à planter ». Président des jardins ouvriers de la Ville d’Eu, Jean-Marie Arbouche est impatient de voir son jardin rempli de légumes, comme c’est le cas chaque année. « J’ai déjà mis des pommes de terre et des salades sous ma serre. Elles devraient être prêtes mi-mai ».

Inutile d’avoir un jardin pour planter soi-même ses légumes. Dans les Villes Sœurs, plusieurs associations proposent aux habitants de louer un lopin de terre et de se lancer. Aux jadins ouvriers de la Ville d’Eu, quatre parcelles sont disponibles. « Nous demandons juste une caution de 50€, que le jardinier récupère s’il veut partir et une cotisation de 10€ par an » détaille Jean-Marie Arbouche. « C’est le bon moment pour nous rejoindre, car il faut préparer la terre et bientôt, il va falloir planter ».

Un potager partagé au Tréport

« Notre parcelle partagée, c’est le jardinage facile et moins contraignant ». Patrick Méchin est un jardinier amateur heureux. Depuis que le centre social et culturel l’Ancrage du Tréport a mis en place un jardin partagé, il s’investit à fond dans l’aventure : cultiver avec d’autres des fruits et des légumes sur une parcelle de 300m². « Au départ, je n’y connaissais rien et les autres pas grand-chose. J’ai lu des livres, regardé sur Internet et on a pu se lancer ».

Mis en place il y a un an, la première production du jardin partagé du Tréport a été conséquente.

