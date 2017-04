EU, Le Tréport : Rencontre avec trois passionnés d'art

Esther sublime les œuvres

Esther Albendea est une restauratrice d’art installée à Dieppe. « Ces journées permettent de faire découvrir mon métier, qui est assez récent. Je me fais aussi connaître auprès des amateurs d’art » explique-t-elle. « On pense que je suis une artiste, mais ça n’a rien à voir avec cela. Mon objectif, c’est de conserver et transmettre les œuvres des autres. Je dois rester invisible ». En 2016, la restauratrice a travaillé sur quatre toiles conservées au musée d’Eu. « Restaurer une œuvre est toujours différent : il faut s’adapter aux différents matériaux, au support et aussi à la façon de travailler de l’artiste. La temps de travail pour restaurer la toile ne dépend pas de sa taille, mais de son état ». Outre des retouches de vernis, Esther Albendea peut aussi travailler sur le cadre et retendre une toile par exemple. « Je suis venue d’Espagne il y a deux ans et demi. Ma formation me permet de travailler sur différentes œuvres, peintures et sculptures ». Pour preuve, elle montre au public ce samedi 1er avril au château d’Eu comment nettoyer une relique de Saint-Jacques du XVIIIe siècle appartenant à un particulier. « Je dois trouver le bon mélange pour nettoyer sans abîmer ». Une savante association de chimie, de patience et de réflexion, pour faire des œuvres anciennes des objets contrastés et conformes à ce qu’ils étaient à leurs débuts.

Agnès répare les motifs des tapisseries

L’arrivée en mars d’une quinzaine de meubles prêtés par le mobilier national et commandés par Louis Philippe il y a 170 ans au château d’Eu (voir notre édition du 24 mars), a été l’occasion de découvrir le métier d’Agnès Maraast, restauratrice de tapisserie pour le mobilier national. « Nos ateliers ne sont pas ouverts au public alors c’est intéressant de montrer ce que l’on fait pendant ces journées. Il y a aussi un côté médiation avec les visiteurs ».

Occupée à travailler sur l’accoudoir d’un fauteuil, la restauratrice doit combler les trous apparus avec le temps. Pour ce faire, elle doit réfléchir à la couleur qui était présente à la base : « On regarde autour ou à un autre endroit du meuble s’il y a le même motif, pour voir quelle couleur était présente ». Ensuite, elle fait passer des fils colorés dans la « chaîne » du meuble, c’est-à-dire la trame qui est tendue derrière les motifs. Pour la soie verte qu’elle doit remplacer ici, elle dispose d’un dégradé de couleurs, d’un vert clair à un autre plus foncé, dont les nuances sont difficiles à percevoir. « On adapte aussi notre travail au devenir de la tapisserie. Une tapisserie murale dans un musée a moins besoin d’être fine que quelque chose qu’on voit de près ».

Fontaine de la Mare sculpte en public

Pour les Jema, le plasticien Fontaine de la Mare avait soigneusement sélectionné la pierre qu’il allait sculpter devant son atelier. « Elle appartenait à une amie récemment disparue. Je sais que cette pierre va me guider, c’est un dialogue entre nous. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais quelque chose viendra ».

Œuvrer en public permet à Fontaine de la Mare de rendre son travail plus accessible : « Tout le monde peut venir dans mon atelier mais en grande majorité, ce sont des amateurs d’art. Dehors, tout le monde peut venir me parler et me poser des questions ». Pour cette cinquième participation aux Jema, l’artiste est en tout cas à l’aise avec l’idée de parler de son art avec le plus grand nombre.

En parallèle de ce travail en direct, les installations Haïkus de la pierre qui parle restent visibles tous les week-ends du mois d’avril, de 15 h à 18 h. Sur des pierres, de petites phrases inscrites permettent de recomposer les poèmes imaginés par l’artiste.