C’est une histoire peu banale que celle qui s’est jouée cette nuit du 12 au 13 juin 2017 à Gamaches (Somme). Un élève interne, qui aurait eu chaud et décidé de prendre l’air, se serait assis sur le rebord de la fenêtre de sa chambre au deuxième étage, et aurait glissé, avant d’atterrir environ deux mètres plus bas, sur le toit plat avancé du premier étage.

Le surveillant de permanence, témoin de la chute, alerte alors immédiatement les secours, puis le principal de l’établissement, Jean-Paul Mongne.

Plus de peur que de mal

Rapidement sur place, les sapeurs-pompiers prennent en charge l’adolescent, seulement victime d’une fracture au niveau du bras. Une source proche du dossier explique :

Il a dû vouloir se protéger en tombant.

Une blessure certes douloureuse, mais qui aurait pu être bien plus grave après une telle chute. Emmené à l’hôpital d’Abbeville pour des examens de contrôle, le jeune garçon devrait rapidement être de retour au collège.