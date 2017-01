Renan et Damien Luce (à gauche – photo : Franck Loriou). Thibaud Defever et Sophie Forte (à droite – photo : Pidz). –

Pour cette nouvelle édition du festival TréporTraits consacré à la chanson française, la commission culturelle vous propose plusieurs rendez-vous.

Le programme

Jeudi 2 février. A19 h 30, à la salle Reggiani : co-plateau avec la Cie Illimitée, qui vous présentera son spectacle « Quand je serai petit », une rencontre musicale pour apprendre à profiter du présent, à la fois gaie et mélancolique, un absurde, drôle et légère. Puis la Cie La Mécanique du Fluide, qui vous fera découvrir le slam avec son spectacle « Furieux Ferdinand », ou comment une rencontre du 4e type jongle avec les étiquettes et les syllabes. Le slam flirte avec la chanson, le jazz avec le rock, le rap avec la fusion.

Vendredi 3 février. À 20 h, au théâtre du Château d’Eu : la chanteuse tunisienne Dorsaf Hamdani s’invitera sur scène avec six chansons de Barbara et six chansons de Fairouz. Deux univers intimes pas si éloignés en dépit de la géographie et des cultures, qui se répondent formidablement, portés par une voix soyeuse et prenante.

Samedi 4 février. François Lemonnier proposera aux enfants des spectacles musicaux à la médiathèque : à 11 h (de 6 mois à 5 ans), « Les pieds dans l’eau, la tête au soleil », et à 15 h 30 (de 3 à 8 ans), « Quand j’étais petit » (gratuit, réservation indispensable au 02 35 86 84 88).

À 20 h, à la salle Reggiani : Damien et Renan Luce viendront nous présenter leur nouveau spectacle « Bobines ! ». Quand deux frères retrouvent les cassettes audio sur lesquelles ils enregistraient les spectacles qu’ils créaient enfants. Sur scène, un vieux lecteur et ces fameuses cassettes, les guitares de Renan Luce, le piano de Damien, un nez rouge, deux semelles de chaussures en métal…

Dimanche 5 février. À 15 h, à la salle Reggiani : co plateau avec Clément Bertrand qui reviendra avec un nouvel album plus électrique et son nouveau spectacle « Peau bleue ». Puis Sophie Forte et Thibaud Defever qui nous présenteront « Presque nous », un spectacle sur tous les « presque » du couple, tout en tendresse et en émotion. Une aventure en tandem au cours de laquelle le duo va se marier sous le régime de la communauté de biens, se séparer sous le régime de la communauté de larmes, s’approcher, s’apprivoiser, tenter de courageuses parades nuptiales, deviser sur la chose amoureuse et grimper aux rideaux avec flegme et pudeur.