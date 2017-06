Le groupe Génération Boys-Band sera présent lors de la fête de la musique

de Friville-Escarbotin. –

La fête de la musique à Friville réunira une dizaine d’artistes : les 3 gagnantes du Radio Kids, les 8 musiciens et chanteurs du Tribute clin d’œil à Daniel Balavoine, Adrien Vivelli et les trois chanteurs de Génération Boys-Band.

Un événement pour les petits et les grands

Les visiteurs pourront écouter les musiques de Daniel Balavoine : L’Aziza, Le chanteur, Vivre ou survivre, Je ne suis pas un héros… interprétées par les huit musiciens et chanteurs du Tribute Daniel Balavoine. Ou encore les plus grands tubes chantés par Génération Boys-Band, un groupe composé de Frank, ex-membre des 2be3, Allan Théo, réalisateur chanteur et musicien, et Chris, ex-leader du groupe G-Squad. Des musiques qui permettront au public de découvrir ou redécouvrir les années 80-90. Aussi, en première partie de soirée, les trois gagnantes de Radio Kids, qui ont entre 12 et 16 ans, chanteront quelques titres, et surtout la reprise de « Tout le bonheur du monde ». Adrien Vivelli lui, est un auteur-compositeur interprète, qui compose ses chansons avec sa guitare avec des influences pop, éléctro-pop et pop latino. Une programmation qui permet de satisfaire un grand nombre de personnes. En effet, Nicole Morel, adjointe au maire de Friville, précise :

Il faut faire plaisir à tout le monde.

Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Eclaireur du 06 juin 2017.

Coralie Destroye