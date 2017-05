L’association « Rayon de Soleil » organise une nouvelle édition de la fête internationale du jeu, dans la cour d’honneur du Château d’Eu (Seine-Maritime), le 27 mai 2017.

Différents ateliers seront mis en place : jeux surdimensionnés, jeu de quilles, jeu de la grenouille, jeu de croquet, Kapla, course en sac… Deux jeux de piste seront accessibles à tous dans les jardins du Château.

Des séances de maquillage, bricolage seront proposées aux enfants.

Un troc aux jeux et livres pour enfants, le principe est de déposer un jeu ou un livre que vous ne voulez plus et de regarder sur la table “au troc” si en échange quelque chose vous intéresse. Vous pouvez venir déposer vos jeux et livres sur le site entre 10h et 11h ou à la ludothèque, rue de Verdun. Vous trouverez sur le site une buvette avec des pâtisseries.

Le samedi 27 mai 2017, de 10h à 12h et de 13 h 30 à 17 h 30.