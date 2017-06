Le samedi 10 juin, de 10 h à 16 h, 8 équipes ont participé sous un soleil radieux et dans un cadre verdoyant à la journée « La fête du Tennis » organisée par la Fédération Française de Tennis à l’occasion de Roland-Garros et orchestrée sur place par le club de tennis de Feuquières-en-Vimeu, présidé par Arnaud Lion et comptant près de 50 adhérents. Ce dernier a ouvert gratuitement ses portes aux passionnés de tennis et à tous ceux qui ont bien voulu découvrir ce sport ouvert à tous.

Après le succès de la deuxième édition, la fête du tennis s’est déroulée sur 2 courts en extérieur près du stade municipal de Feuquières-en-Vimeu, le club affilié de la FFT a proposé une initiation au tennis avec des professeurs et des joueurs expérimentés et des ateliers d’adresse pour s’amuser raquette en main.

