Le 31 mai aux alentours de 13 h 45, une concentration intense se lit sur le visage de chacun des 90 élèves des écoles de Lanchères, Amiens Voltaire, Amiens Camille Claudel, Chépy, Béthencourt, Friville-Escarbotin, Pendé/Sallenelles, Mers-les-Bains, Condorcet et Amiens La Paix, à l’occasion de la finale départementale de foot de l’union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) organisée par le regroupement pédagogique d’Oisemont au stade de Feuquières-en-Vimeu.

10 équipes benjamins (70 joueurs) et 8 en poussins (60 joueurs) se sont répartis à tour-de-rôle sur les terrains aménagés pour l’occasion sur le grand stade. Les écoliers s’interpellent entre eux et suggèrent les meilleures stratégies pour emmener leur équipe à la victoire. À la fin du match, les équipes victorieuses se précipitent vers la table centrale pour transmettre le score à Morgane et Julien, tous deux employés en service civique et assurant l’organisation.

