Ulule. Alvarum. Leetchi. KissKissBankBank. CommonBox. Si ces noms vous disent quelque chose, c’est que vous faites partie des milliers de contributeurs qui ont participé à une collecte de fonds sur internet. Une idée qui tisse une toile de plus en plus large sur le web, et qui a envahi les réseaux sociaux. L’Informateur se fait d’ailleurs souvent écho des projets locaux qui sont lancés par ce biais.

Comment ça marche ?

Concrètement, le crowdfunding, c’est un mode de financement ou d’investissement alternatif qui privilégie le lien social et de proximité pour collecter des fonds sur internet grâce aux réseaux sociaux. Dans la plupart des cas, c’est l’association d’un grand nombre de personnes investissant un petit montant qui permet à ceux qui portent un projet de trouver des fonds.

Plusieurs collectes sont en cours actuellement sur notre zone :

l’Ecole du Chat libre de Mers-les-Bains pour financer des frais vétérinaire.

la ville d’Eu, la Phave et la Fondation du Patrimoine pour la restauration de la Collégiale.

Frédéric Rocher pour sponsoriser sa participation au profit d’ELA à la course des Héros.

la Compagnie du premier homme, monté par l’Eudois César Duminil, pour la création de sa pièce Orphée.