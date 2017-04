« Je dirige une entreprise de traiteur depuis 10 ans et la fermeture de la boulangerie a provoqué un véritable choc dans le village », dévoile Flavien Henocque qui a décidé de réagir. « L’opération a duré près de deux ans. Nous avons dû faire de nombreuses démarches pour trouver des financements. Cela a pris un an et demi. » Une attente qui résulte de plusieurs difficultés : « Je n’ai pas voulu reprendre les anciens locaux et j’ai racheté ceux de l’hôtel qui appartenaient à mes grands-parents car je voulais ouvrir dans des locaux neufs. Nous n’avons reçu aucune aide financière et j’ai emprunté un montant important pour rendre le projet possible ».

