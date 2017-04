Après les qualifications de Frireulles et de l’Association Sportive de Gamaches (D) le 26 mars, les deux autres quarts de finale (troisième tour) du challenge du sous-district du Vimeu (Somme) pour les équipes seniors se joueront ce lundi 17 avril 2017 (lundi de Pâques). Les rencontres ont lieu à 15 h et opposeront Woignarue (B) à l’Association Sportive Inter-Communale de Bouttencourt (B), et Oisemont Templiers (B) à Huppy.

Même enjeu pour le challenge Étienne Galland. Dans cette coupe de la Somme réservée aux équipes premières de niveau District, un seul club local est engagé, Saint-Valery Baie Football Club, toujours en lice à l’issue du premier tour suite à sa victoire 1-3 à Flesselles le 12 février dernier.

Les deux premiers quarts de finale de ce challenge se jouent aussi ce lundi 17 avril (lundi de Pâques) à 15 h. Ils opposent Saint-Valery Baie à Flixecourt et L’Auxiloise à Harondel. Les deux autres quarts, qui se disputeront dimanche 14 mai à 15 h, opposeront Saleux à Estrées Mons/Fouilloy et Amiens Pigeonniers à l’Union Sportive d’Abbeville. Les demi-finales sont fixées au jeudi 25 mai à 15 h et la finale au samedi 10 juin.

Coupe du Vimeu

Pour rappel, plusieurs équipes seniors du secteur participent également à la coupe du Vimeu. Après les matchs des 5 et 26 mars, quatre clubs accèdent au quatrième tour de ce challenge AXA Assurances Delettre : la Société d’Éducation Physique de Blangy-Bouttencourt (B), Arrest, Béthencourt (B) et Cerisy-Buleux Ramburelles. La date de ces demi-finales n’est pas encore connue.