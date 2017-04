À l’occasion de la dix-huitième journée de championnat régional de Picardie, c’est une rencontre choc qui attend les supporters du Vimeu (Somme) ce samedi 22 avril 2017 à 17 h 30 en promotion d’interdistrict ! En effet, dans le groupe B, les équipes premières de deux clubs locaux se font face : la Jeunesse Sportive de Miannay-Lambercourt reçoit l’Association Sportive de Gamaches. Une rencontre qui promet du beau jeu. Pour rappel, le 19 novembre dernier, lors du match aller (8e journée de championnat), les Verts s’étaient imposés à domicile 3-0. Nul doute que les joueurs de Miannay vont vouloir prendre leur revanche…

Match à enjeu

Côté classement, l’ASG est actuellement troisième du tableau (avec 44 points), derrière Bohain (46 points), et Valois (52 points).

Pour la JSML en revanche, la situation est plus critique, l’équipe étant dernière avec 28 points, à deux points de La Montoye, avant-dernier, et quatre points de Cires-lès-Mello, antépénultième. Il devient donc impératif pour la Jeunesse Sportive de remporter ses prochaines rencontres pour espérer pouvoir se maintenir, et ce, sous réserve bien sûr des futurs résultats des autres équipes.

Après ce week-end, il ne restera plus que quatre journées de championnat (les 30 avril, 7, 21 et 28 mai) pour tenter d’inverser la tendance.