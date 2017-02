Friville-Escarbotin : la rue Pasteur bientôt rebouchée

L’important effondrement de chaussée qui a coupé la rue Pasteur, depuis le dimanche 5 février au soir, a fait l’objet de travaux depuis et le trou devrait être rebouché. La cavité qui s’est creusée sous la chaussée résultait d’une fuite d’eau . Il a fallu vérifier avec des caméras si les différents réseaux passant par là étaient en bon état. Une seconde fuite a été repérée en amont et réparée. Le Syndicat des eaux a fait remplacer le tuyau en cause (en bleu sur notre photo) et permis l’alimentation en eau du quartier lundi soir. Ce mercredi, les réseaux d’eau pluviale, d’assainissement et d’eau courante fonctionnent à nouveau et Jerôme Berlenguer, des services techniques de la mairie de Friville-Escarbotin, déclarait n’attendre que la visite de l’expert de l’assurance pour faire remblayer l’excavation et rétablir la circulation.