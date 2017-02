Samedi 25 février 2017, le déplacement à l’Amiens Futsal Club (Somme) s’annonce très périlleux pour les joueurs du Futsal Club de Cayeux (FCC) tant l’ogre amiénois de ce classement de Division Honneur monte en puissance, au fur et à mesure que la saison s’écoule. Autant dire que les Cayolais s’attendent à souffrir face à des Amiénois désireux de conserver leur place et ne pas laisser le moindre espoir aux Compiégnois qui sont au coude à coude.

Amiens FC 8-0 FC Cayeux

Joueurs et buteurs du FCC : Damien Caron, Loïc Avisse, Valentin Domergue (capitaine), Thomas Toutain, Hugo Oudart, Clément Leblond, et Florian Denis.

Emmené cet après-midi par Loïc Avisse, qui fait office d’ancien dans cette équipe composée essentiellement de joueurs âgés entre 18 et 20 ans, le FCC subit dès les premières minutes les assauts répétés des Amiénois, maladroits dans le dernier geste. Ainsi, vers la 10e minute de jeu, sur un contre, le leader ouvre logiquement le score (1-0). Dans la foulée, les locaux privent les Cayolais de ballon, qui encaissent un second but sur une frappe croisée (2-0) puis un troisième, sur une balle subtilisée malicieusement par l’attaquant adverse, qui prend le meilleur sur son défenseur (3-0). Les Amiénois concèdent peu d’espaces et le FCC se retrouve la plupart du temps en position de défense. Néanmoins, les jaunes et verts laissent quelque peu passer l’orage et essaient de recoller au score à quelques reprises, sur des contres, mais en vain… Les Cayolais, trop individuels, manquent cruellement de mouvement et de coordination pour percer la défense adverse qui gère parfaitement son avantage jusqu’à la pause où un nouveau but sera inscrit juste avant le coup de sifflet indiquant la fin de la première période (4-0).

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 28 février 2017 ici dès 6 h.