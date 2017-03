D’emblée, les joueurs de l’Union Sportive de Flesselles se montrent ambitieux avec un pressing tout terrain qui gêne considérablement leurs homologues du Futsal Club de Cayeux (FCC) qui se font surprendre dans les premières minutes (1-0) de ce quart de finale de la coupe de la Somme futsal.

Au coude à coude…

Réputés pour leur combativité et leur engagement parfois excessifs, les Flessellois commettent beaucoup de fautes en ce début de rencontre. Ainsi, sur un coup franc tiré dans un premier temps par Alexandre Lecomte, le gardien repousse maladroitement le ballon dans les pieds du cayolais Adrien Pierre-Louis qui ne laisse cette fois-ci aucune chance au portier adverse (1-1). Néanmoins, parfois imprécis dans les transmissions, les jaunes et verts se font bousculer par les attaques rapides et incessantes des Flessellois, plein d’entrain devant leurs spectateurs, mais le gardien cayolais Gaëtan Bocquet, très concentré, veille sur sa ligne de but. L’inquiétude grandit du côté des Cayolais, qui ont du mal à se créer de véritables occasions… Mais sur une bonne interception du défenseur Loïc Avisse, lançant idéalement l’attaquant Cyril Bracke, qui d’un pointu du pied droit, accentue le score au tableau d’affichage (1-2). Dans la foulée, les locaux se ruent à l’assaut du camp cayolais et sur un contre, le FCC encaisse un nouveau but qui galvanise les Flessellois et ses supporters (2-2).

