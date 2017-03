Régulièrement félicités et mis à l’honneur pour leur dévouement, les sapeurs-pompiers de Gamaches (Somme) peuvent aussi l’être pour leur patience ! Depuis plus de trente ans, la promesse d’une nouvelle caserne les fait rêver. Et pour cause. L’actuel centre de secours n’est plus du tout adapté, les locaux sont anciens, et de surcroît, mal situés car en plein centre-ville. La construction d’un nouveau bâtiment est une évidence pour tous, du moins, sur le papier… Car dans les faits, les choses avancent très lentement, voire stagnent.

Trente ans d’attente

Déjà, lors du dernier mandat de Jacques Pecquery, maire jusqu’en 2014, l’annonce de la pose de la première pierre était devenue presque incontournable à chaque cérémonie de vœux. Pas que les élus, d’hier ou d’aujourd’hui, ne soient pas mobilisés, bien au contraire. C’est plus haut, au niveau du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Somme (SDIS 80), que les choses coincent.

Pourtant, il y a bientôt deux ans, on pensait toucher du doigt le but.

En effet, en juillet 2015, à l’occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers, le lieutenant Claude Barray, chef de centre, nous confiait :

Le terrain de la future caserne est viabilisé, borné. L’architecte a été choisi, on doit me présenter les plans d’ici peu. On espère la pose de la première pierre cette année… Pourquoi pas clé en main pour 2017 ? Cela fait trente ans qu’on attend.

Et attendre, il le faudra encore…

Car depuis, la situation a peu évolué. Malgré les relances incessantes de l’actuelle municipalité au SDIS 80.

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 28 mars 2017.