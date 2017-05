L’entretien des bouches et poteaux d’incendie incombe désormais à la ville de Gamaches (Somme). Un transfert de responsabilité dont la municipalité a pris connaissance un peu par hasard…

Après un état des lieux

Courant mars 2017, André Renoux, premier adjoint au maire de Gamaches, rencontre le responsable de la défense incendie sur la commune. Un diagnostic des équipements de la ville en termes de sécurité est réalisé. Divers points sont à améliorer. Par exemple, les canalisations ne sont pas aux bonnes dimensions par rapport au cours d’eau, mais l’élu explique :

La situation n’est pas si catastrophique que cela. Le responsable sécurité repassera plus tard.

En revanche, lors de cet entretien, l’élu apprend que l’entretien des bouches et poteaux d’incendie n’est désormais plus assuré par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Un entretien essentiel, pour permettre aux pompiers d’intervenir dans les meilleures conditions.

Le premier adjoint poursuit :

Nous avons besoin d’avoir des poteaux aux normes, avec un débit et une pression notifiés. Tout cela doit donc être contrôlé régulièrement. C’est la responsabilité du maire qui est engagé en cas d’incendie.

L’article complet avec un point sur le futur centre de secours à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 2 mai 2017.