Après avoir écrit de nombreux livres sur Auxi-le-Château, la vallée de la Canche… Gérard Bacquet, ancien professeur de français, collabore avec Marie Noé Hue, responsable du patrimoine à la bibliothèque d’Abbeville, pour proposer aux lecteurs un nouvel ouvrage intitulé « Le Vimeu ». L’occasion de poser quelques questions à Gérard Bacquet pour en savoir un peu plus…

Pourquoi avoir voulu écrire un livre sur le Vimeu ?

J’avais l’envie de continuer d’écrire et donc je suis parti sur le Vimeu. Comme je connaissais Marie Noé hue, qui a écrit le livre avec moi et qui avait déjà une certaine connaissance des lieux et bien ça a enlevé tous les doutes que je pouvais avoir. J’ai donc découvert le Vimeu il y a environ 3 ou 4 ans et là j’ai été très enthousiasmé par mes recherches. Le Vimeu m’a plu énormément et me plaît énormément, et c’est ainsi qu’est né cet ouvrage qui devrait paraître si les lecteurs répondent assez vite. Car c’est un livre qui revient cher à imprimer et il me faut une garantie financière, d’où la souscription.

Pourquoi avoir monté votre propre maison d’édition ?

J’ai monté ma maison d’édition il y a déjà plus de 40 ans. Je fais donc de la vente directe, le livre est à 40 euros. Il vaudrait beaucoup plus cher s’il était vendu autrement alors c’est plus intéressant pour les lecteurs, cela permet d’avoir un livre de très grande qualité à un prix raisonnable. Il fait 368 pages, on y retrouve 235 photos en couleurs et 103 en noir et blanc et pour les gens du Vimeu il y a une offre exceptionnelle : il n’y a pas de frais de port.

Propos recueillis par Coralie Destroye.