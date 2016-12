Gestion des déchets : Des changements à prévoir dans 28 communes

Pour la Communauté de communes Bresle-Maritime, l’objectif est d’optimiser la collecte des déchets, afin de réduire les coûts. La démarche entraîne des changements dans les jours de collecte pour les habitants.

« La fréquence du ramassage reste la même pour les zones pavillonnaires. En revanche, certaines collectes auront lieu l’après-midi » explique Lucien Fosse, vice-président en charge de la collecte des déchets.

Les habitants des sept nouvelles municipalités de la Communauté de communes des Villes Sœurs (CCVS), qui prendra son nouveau nom au 1e janvier 2017, (Baromesnil, Criel-sur-Mer, Le Mesnil-Réaume, Melleville, Monchy-sur-Eu, Saint-Pierre-en-Val et Saint-Rémy-Boscrocourt) se verront par ailleurs remettre des bacs roulants au cours du premier trimestre. « Cela concerne environ 4 000 foyers. Nous allons organiser des passages en porte à porte. Si la personne est là, elle signe un bon de retrait. Dans le cas contraire, nous laissons un avis de passage invitant l’habitant à venir retirer son bac » détaille Emmanuel Tavernier, directeur du pôle technique et environnement de la communauté de communes.

Un nouveau centre de tri

Concernant le tri des déchets, la politique de la CCVS reste la même : l’apport volontaire du verre, plastique et papier dans des conteneurs prévus à cet effet. Une évolution qui va principalement concerner les habitants de Criel-sur-Mer car pour eux, la collecte des sacs jaunes en porte à porte s’arrête.

Par ailleurs, à partir du mois de mai, un seul prestataire s’occupera de la collecte des poubelles de tri et la CCVS va changer de centre de tri et se tourner vers Amiens. « Il n’y aura pas de changement dans un premier temps, mais techniquement, ils sont capables de traiter plus de choses. A terme, il sera donc possible de plus trier » précise Emmanuel Tavernier. Les derniers changements concernent les déchetteries : celle de Criel se transforme en point déchets verts et les horaires des trois autres (Ault, Beauchamps et Le Tréport) sont harmonisés. Les décharges sont accessibles gratuitement tous les jours de 9 h à 16 h 50 et jusqu’à 18 h 50 du 15 avril au 14 octobre, avec une interruption de 11 h 50 à 14 h. Le dimanche, elles sont ouvertes de 9 h à 11 h 50.

Les changements sont les suivants, pour les communes de la CCBM :

Dans les nouvelles communes qui entrent à la CCVS :

Baromesnil : Mercredi (pas de changement).

Criel-sur-Mer : Lundi ou mardi selon secteur (pas de changement).

Le Mesnil-Réaume : Vendredi après-midi.

Melleville : Mardi.

Monchy-sur-Eu : Vendredi après-midi.

Saint-Pierre-en-Val : Vendredi après-midi.

Saint-Rémy-Boscrocourt : Jeudi