Le centre social et culturel l’Ancrage du Tréport propose une nouvelle fois son animation autour de la découverte de la nature, et pour se renouveler en 2017, elle aura cette fois lieu dans le parc du château à Eu. « Cela permet de valoriser tout le territoire. Nous envisageons pour les années suivantes de nous étendre à d’autres communes encore explique Haythem Omri, animateur à l’Ancrage en charge de l’organisation de Tréport’Eu Nature. J’ai rencontré le maire de la ville d’Eu en décembre dernier et il était partant pour accueillir notre action. Cela permet de changer le parcours, c’est intéressant pour les participants qui étaient là en 2016 ».

Un parcours de 10 km à la découverte de la nature, avec des jeux et des défis à relever : voilà ce que devront accomplir les équipes inscrites à cette journée. L’an dernier, la manifestation qui avait lieu autour de la zone humide du Tréport avait attiré une centaine de participants.

Une manifestation gratuite

Cette année, proposer Tréport nature à Eu devrait permettre d’augmenter le nombre de participants, estimés entre 150 et 200 le 3 juin. Et pour l’organisation, l’Ancrage a collaboré avec la MJC de Eu, la Hêtraie et la ludothèque.

« Tout le monde peut s’inscrire précise Haythem Omri. Le parcours est très accessible et l’inscription est gratuite. Il faut être deux ou trois par équipe, mais nous acceptons plus de personnes, car certains veulent participer en famille ».

Si l’inscription peut être effectuée sur place le 3 juin, l’organisateur incite les personnes intéressées à le faire à l’avance, précisant que le nombre de participants ne pourra pas dépasser les 200 personnes.

Pratique

Tréport’Eu Nature, le 3 juin à 13 h 30. Pour vous inscrire, rendez-vous à l’Ancrage au Tréport, la MJC, la Hêtraie ou la ludothèque à Eu. Renseignements : 02 27 28 06 50. Cette animation s’inscrit également dans les Rendez-vous aux jardins (à lire en page 8).