Hauts-de-France propres : Demandez le programme dans le Vimeu !

A l’origine, il y a l’opération Som’Propre et ses 685 tonnes de déchets ramassés ! Le Conseil régional et les fédérations de chasse et de pêche ont décidé d’organiser Hauts-de-France propres cette année afin de mobiliser le maximum de monde pour nettoyer la nature. Nous avons listé les événements autour de chez vous le week-end du 18 et 19 mars (programme non exhaustif).

Samedi 18 mars



Bourseville, 9 h, parking de l’ancienne usine Valentin, rue de Vaudricourt. Renseignements : 06 46 48 00 57.

Cahon-Gouy, 9 h , place du village.

Feuquières-en-Vimeu, 8 h 30, place Jean-Jaurès. Renseignements : 06 86 43 19 48.

Fressenneville, 8 h 30, place de Fressenneville. Renseignements : 06 47 95 52 09.

Friville-Escarbotin, 9 h, collège, rue du 8 mai 1945. Renseignements : 06 86 82 23 27.

Grébaut-Mesnil, 9 h, mairie. Renseignements : 03 22 28 57 36.

Huchenneville, 9h, parking de la salle des fêtes. Renseignements : 06 26 24 62 39.

Ménéslies, 9 h, place de Camille de Mons.

Miannay, 8 h 30, place de la mairie. Renseignements : 06 26 51 18 07.

Moyenneville, 9h, place de la mairie. Renseignements : 06 20 60 53 92.

Nibas, deux rendez-vous : à 6 h, rue du Moulin et à 9 h, mairie.

Ochancourt, 9 h, place de la mairie. Renseignements : 07 86 08 36 62.

Oisemont, 9 h 30, place de la mairie.

Saint-Blimont, 8 h 30, 29 rue du Moulin. Renseignements : 06 80 55 20 02.

Saint-Maxent, mairie. Renseignements : 06 78 11 69 21.

Saint-Valery-sur-Somme, 9 h à deux points de rendez-vous : devant la déchèterie et sur le parking de l’ancienne friterie route panoramique entre Noyelles-sur-Mer et Le Crotoy. Gants et sac fournis sur place.

Tours-en-Vimeu, 9 h, place de la mairie. Renseignements : 06 25 51 86 90.

Dimanche 19 mars

Acheux-en-Vimeu, 9 h 30, place de la mairie. Renseignements : 06 23 96 69 92.

Aigneville/Hocquelus, 9 h, deux rendez-vous place d’Hocquelus et place de la mairie. Renseignements : 06 87 55 19 21.

Bétencourt-sur-Mer, parking du terrain de foot, rue de Gamaches, heure non précisée.

Bouvaincourt, 9 h, le lieu de rendez-vous n’est pas précisé.

Chepy, 9 h 30, caserne des pompiers.

Friville-Escarbotin, 9 h, place Adéodat Gilson. Renseignements : 06 81 07 46 71.

Quesnoy-le-Montant, 9 h, place de la mairie.

Tully, 8 h 30, place de la mairie. Renseignements : 06 72 62 49 12.

Valines, 8 h 45, place de la mairie. Renseignements : 07 77 03 06 10.