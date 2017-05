Ce samedi 27 mai, l’association Bouge remporte un grand succès pour sa 18éme représentation. 187 danseurs, dans les coulisses, coiffeuse, costumière, parents et enfants s’activent pour le grand soir. « Place au spectacle ! ça chante, ça danse, ça bouge, ça swingue ! », annonce Martine, la speakerine, aux plus de 900 spectateurs présents à l’ouverture du rideau et qui ont applaudis la chorégraphie d’entrée du show avec « La belle et la bête ».

Les groupes des 8-9 ans d’Elodie et des 16-18 ans de Julie ont pris la relève en dansant sur « Flashdance » avant de laisser la place au groupe des 4-5 ans de Marie-France et Clara sur « Adieu » d’Alvaro Soler. Les groupes 10-11 ans/14-15 ans d’Éléonore ont dansé sur « sois tranquille » d’Emmanuel Moire.

Une petite pause sandwichs et boisson fraiche s’impose pour les danseurs et le public après les 13 chorégraphies de la première partie.

