Hauts-de-France. Une opération écologique inédite

Le succès avait été au rendez-vous des précédentes éditions, l’opération Som’propre se voit donc renouveler. Mais cette fois à l’échelle de la région. Désormais appelée Hauts de France propres, l’initiative consistant à nettoyer nos villes et nos campagnes en mobilisant le maximum de bénévoles se déroulera le samedi 18 et le dimanche 19 mars 2017.

Initiée par le Conseil Régional et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs, l’opération lancée en mars 2012 a permis en trois éditions de ramasser 685 tonnes de déchets et a mobilisé plus de 33 000 bénévoles. « Il n’existe pas en France d’autre opération écologique ayant autant d’ampleur » assure David Duvauchelle, chargé de communication à la fédération des chasseurs de la Somme. Chasseurs et pêcheurs étaient réunis jeudi 16 février dernier au sein de la communauté de communes des Villes Sœurs, à Eu, pour planifier l’opération et rappeler les règles en vigueur.

Une aventure citoyenne

Il est important de sensibiliser encore et toujours les habitants. « Les gens ne se rendent pas compte du temps qu’il faut à la nature pour détruire nos déchets » continue David Duvauchelle.

« Cette opération doit être une prise de conscience autant qu’une aventure citoyenne ».

Quelques règles de sécurité ont été rappelées. Le port du gilet orange est obligatoire, de même il est interdit de ramasser les seringues ou autre aiguille. Partenaire de l’initiative, la communauté de communes des Villes Soeurs fournira le matériel et se chargera ensuite du traitement des déchets. Toute personne sensible à l’environnement est autorisé à organiser un ramassage, il suffit pour cela de prendre contact avec l’un des référents départementaux des Fédérations de chasseurs et de pêche pour connaître la date et participerà la réunion de secteur qui sera organisée dans votre territoire. Toutes les informations concernant l’opération Hauts de France propres sont à retrouver sur le site www.hautsdefrance-propres.fr.

Référents de la Somme. Jean Pilniak, Fédération des Chasseurs – 06.72.88.98.22 jean.pilniak@orange.fr. François Crepin, Fédération des Chasseurs 06.72.88.98.20 fcrepin@fdc80.com. David Duvauchelle, Communication, Fédération des chasseurs 06.80.46.79.92 ? dduvauchelle@fdc80.com. David Dufrene, Fédération de Pêche – 06.38.13.52.17 david.dufrene@peche80.com. Jean-Noël Fossati, Fédération de Pêche 06.75.66.36.64 jnfossati@orange.fr