Hélène Ségara achève sa tournée intitulée « Tout commence aujourd’hui » à la salle Vim’Arts de Woincourt (Somme) le vendredi 10 mars 2017. À cette occasion, la chanteuse préférée des Français nous a accordé une interview.

Woincourt le 10 mars sera la dernière date de ce spectacle qui vous a conduit aux quatre coins de France, c’est un choix ? Si oui pourquoi ?

Hasard. Non j’avoue que c’est un pur hasard mais j’aime le hasard !

Votre concert s’intitule « Tout commence aujourd’hui », c’est un clin d’œil à votre retour auprès du public, à une renaissance après un éloignement des scènes pendant quelque temps ?

Énergie. Tout à fait. Un concert plein d’énergie avec pour but de transmettre force et sourire au public.

Vingt ans de carrière et vous prenez toujours autant de plaisir à rencontrer votre public. On a l’impression que le bonheur que vous apportez au public vous permet de vous ressourcer ?

Tendre et fidèle. Oui car le public m’apporte beaucoup. Mon public est tendre et fidèle et je suis touchée par ces belles qualités. J’ai fait ce métier par amour et les gens me le rendent si bien…

