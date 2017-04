Même Louis-Philippe sera bientôt sur Youtube… ou du moins un web-documentaire évoquant le roi des Français. Le soleil était au rendez-vous vendredi dernier lorsqu’une petite équipe de tournage était présente au château d’Eu. Des images ont été tournées à l’intérieur et à l’extérieur de l’édifice.

L’idée de départ vient de Maxime Patte, jeune enseignant d’histoire-géographie. Il cherchait un moyen d’enseigner sa discipline autrement en direction de ses élèves du lycée de Chantilly, dans l’Oise … Il a lancé une chaîne Youtube baptisée « Un temps d’avance », avec des vidéos d’une dizaine de minutes sur des thématiques scolaires.

Originaire de Friaucourt, le professeur a souhaité mettre en valeur sa région d’origine en tournant à Mers-les-Bains et dans le Vimeu.

Un règne peu connu

Pour son troisième documentaire, c’est donc la cité royale qui sera à l’honneur. A travers l’un des résidents les plus connus du château d’Eu, le roi Louis-Philippe. Maxime Patte explique :

« C’est un souverain relativement méconnu mais son parcours est très intéressant. Cela permettait également de mettre en valeur le patrimoine de ma région d’origine. Nous avons été très bien reçus par Alban Duparc, attaché de conservation du château-musée, qui nous a permis l’accès à beaucoup de choses ».

6 700 vues sur Youtube

Pour ce tournage, l’équipe a vu les choses un peu plus grand. « Nous allons intégrer des images vues d’un drone et deux nouvelles recrues sont venues nous rejoindre ». Maxime Patte est à l’écriture, à la réalisation et à la présentation. Camille Creux est à la caméra et s’occupe du montage. Jérôme Delmas est assistant réalisateur. Bastien Roussel est monteur. Alexandra Roger est conseillère historique et scénariste.

« Cela marche bien auprès de nos élèves, qui ont vraiment adhéré à notre projet. C’est une autre manière de transmettre les informations », assure Maxime Patte. Mais il n’y a pas que les lycéens qui apprécient ces vidéos. Le deuxième numéro consacré à la révolution industrielle a été vu plus de 6700 fois sur Youtube.

La vidéo sur le château d’Eu devrait être mise en ligne à la rentrée de septembre, pour mieux coller au calendrier scolaire. Renseignements : chaîne « Un Temps d’Avance » sur Youtube ou sur Facebook.