Samedi 25 février, une sympathique réception a eu lieu à la salle des fêtes d’Huppy, pour la remise de médaille d’honneur Régionale, Départementale, et Communale suivi du diplôme de maire honoraire, à Jean-Marie Lepage, ancien boulanger. Cette manifestation s’est déroulée en présence de Jérôme Bignon, sénateur de la Somme, Aymerick Coeuilte, maire d’Huppy, des élus, des invités et amis. La remise de diplôme de maire honoraire et la médaille à échelon or, une distinction accordée par le Préfet de la Somme.

17 années de mandat

« Je rends hommage à ton parcours d’engagements successifs et à ton mérite réellement exceptionnel, déclare Jérôme Bignon. Aujourd’hui, je veux te remercier, te féliciter, au nom de la République, pour ton formidable investissement de tes 17 années de mandat de maire à Huppy.Tu as su gérer au mieux le budget de la commune face aux investissements importants mais nécessaires. »

Le sénateur a profité de l’occasion pour lui remettre en plus la médaille du Sénat.

› Retrouvez l’intégralité de l’article dans L’Éclaireur de ce mardi 7 mars.