En 1989, Hugues Francomme décide avec quelques amis de participer à la première Transbaie. 28 années plus tard, il sera de nouveau présent sur la ligne de départ. Entre deux, il n’a pas raté une seule édition de la Transbaie. Plus fort, il les a toutes terminées. Une sacrée performance.

C’est donc une évidence de dire que l’homme a un attachement profond pour cette course à pied si particulière, qui permet un aller-retour entre Saint-Valery-sur-Somme et le Crotoy en empruntant la splendide Baie de Somme. Il a même renoncé à la communion d’un proche pour y prendre part :

Si je ne devais choisir qu’une course, ce serait la Transbaie.

Il faut dire qu’Hugues Francomme n’est pas un coureur du dimanche. Des courses à pied, il en a accompli sous les couleurs de l’Albert Méaulte aérospatiale athletic club, entre 10 kilomètres, semi-marathon, trail et la distance mythique, le marathon. Plus jeune, il bouclait en moyenne une quinzaine de parcours par an.

Désormais âgé de 68 ans, il lève un peu le pied. Plus que l’âge, c’est sa fonction de maire de Méaulte qui l’a amené à revoir à la baisse le rythme des entraînements et des compétitions.

Le plaisir et l’ambiance

Car en 2008, l’écharpe tricolore est attachée autour de son torse. Toutefois, il n’abandonne pas pour autant les chaussures de running, surtout pas la Transbaie :

C’est l’environnement qui me plaît, j’y vais pour le plaisir et pour l’ambiance.

Pour le plaisir certes, mais cela ne l’empêche pas de réaliser de jolies performances. Son meilleur classement : proche des 800 premiers athlètes. En 2016, il se situait encore près de la 2200e place.

Une course terminée pieds nus

Bien entendu, l’élu conserve de cette histoire d’amour avec la Transbaie, une série d’anecdotes. Hugues Francomme sourit :

Lors d’une édition, j’ai perdu une chaussure dans la vase en allant vers le Crotoy. Impossible de la retrouver. J’ai donc pris dans ma main l’autre chaussure et puis j’ai terminé la course pieds nus.

Il apprécie également regarder les scènes cocasses qu’occasionne le terrain mouvant de la Baie de Somme avec des chutes à répétition :

J’aime aussi le retour en Baie vers Saint-Valery-sur-Somme quand je vois d’autres participants terminer la première partie du trajet et que moi j’approche de l’arrivée. Pour le moral, c’est bon.

A l’aide de sa longue expérience, il préconise aux nouveaux venus dans le peloton Transbaie de « regarder devant eux et de serrer bien les lacets de leurs chaussures. » Du haut de ses 68 printemps, Hugues Francomme espère ne pas en rester là :

J’aimerais bien aller jusqu’à la trentième édition en 2018.

Julien Levasseur