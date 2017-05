Frédéric Ferrer : trois jours, trois lieux, trois spectacles

Les communes de Criel-sur-Mer, de Blangy-sur-Bresle et de la ville d’Eu s’associent pour recevoir conjointement trois conférences humoristiques de Frédéric Ferrer, de la compagnie Vertical Détour. Il avait déjà été apprécié la saison dernière lors de son passage au théâtre du château avec sa conférence « À la recherche des canards perdus ». L’humoriste, agrégé de géographie revient, plein de nouveautés, avec « Cartographie des bouleversements du monde ». Des anecdotes scientifico-humoristiques qui permettent à l’artiste d’amener avec fantaisie le problème anxiogène du dérèglement climatique. Une manière originale de sensibiliser son public.

Une mutualisation des énergies

Se réunir pour mieux recevoir, un concept qui a séduit les trois municipalités. Simon Copin, responsable culturel à Criel-sur-Mer confirme cette envie avec ces conférences. « Trois spectacles dans trois lieux différents, on joue la carte de l’esprit festival ». Une envie de travailler avec les publics « autour d’une articulation des politiques culturelles » confirme Marie-Christine Petit, adjointe en charge de la culture à Eu. Avec les nouvelles bornes territoriales et les baisses des budgets de chacun, la collaboration est plus que de mise. « Une nouvelle manière de renforcer notre attractivité » se réjouit Fabienne Huré, directrice du Théâtre du Château d’Eu. « Tout doucement nous prenons nos marques mais nous sommes contents de travailler ensemble ».

Des passerelles entre les villes mais aussi entre les publics. Une volonté qui tient à cœur à Annie Clairet, adjointe à la culture de Blangy-sur-Bresle : « pour pallier la distance avec Blangy, nous mettons à disposition un minibus qui assurera le déplacement gratuitement pour l’occasion ». Un service disponible sur simple inscription téléphonique auprès de la mairie ou la bibliothèque de Blangy-sur-Bresle.

Programme des trois conférences :

> Le vendredi 12 mai, à 20h, au Théâtre du château de la ville d’Eu : Les déterritorialisations du vecteur : le moustique-tigre ; les aires d’autoroutes, la dengue et le chikungunya.

> Le samedi 13 mai, à 20h, à la Salle des fêtes de Blangy-sur-Bresle : WOW : conférence sur nos possibilités de vivre ailleurs

> Le dimanche 14 mai, à 15h, au manoir de Criel-sur-Mer : Conférence sur un espace d’accélération du monde : la banquise, les Hommes, les désirs, et la dorsale de Lomonossov.

Chaque spectacle peut-être vu à l’unité au tarif de 12 €, mais un pass spectacle est disponible au tarif de 20 € pour deux spectacles ou de 30 € pour l’ensemble des trois spectacles. Informations et réservations au 02 35 50 20 97.