Mission accomplie pour Tania Chevalier et Quentin Descolat. Le 17 décembre à Saint-Lo, les deux athlètes se sont qualifiés pour les championnats de France de force athlétique, qui auront lieu au mois d’avril prochain. Une qualification obtenue avec la manière, puisque les deux jeunes de l’Union culturiste eudoise améliorent leurs barres : +25 kg pour Quentin Descolat et +22,5 kg pour Tania Chevalier au total, dans une épreuve qui consiste à soulever des haltères dans trois positions différentes (squat, développé couché et soulevé de terre).

« La compétition s’est très bien passée. Une quarantaine de compétiteurs étaient présents et il y a une bonne ambiance, les gens s’aident beaucoup les uns les autres » explique Quentin Descolat. « Aux championnats de France, j’espère me rapprocher des minimas requis pour les championnats d’Europe, qui sont à 550 kg. Ce sera impossible de les atteindre cette année, mais si je pouvais soulever 520 voire 530 kg, je serais content ». Le 17 décembre, Quentin Descolat a réussi à passer 480 kg, avec 180 kg en squat, 100 kg en développé couché et 200 kg en soulevé de terre.

« L’entraînement a payé » se réjouit Quentin Descolat, qui explique donner beaucoup ces dernières semaines, dans des séances quotidiennes à l’espace des Aulnes de la ville d’Eu. Les conseils que lui donne son coach, il les retransmet ensuite à Tania Chevalier, elle aussi en pleine progression chez les juniors. A Saint-Lo, elle a soulevé 77,5 kg au squat, 35 kg au développé couché et 115 kg au soulevé de terre. « Mon objectif sera de me qualifier aux championnats européens » envisage Tania Chevalier. Pour cela, il faudra qu’elle atteigne les 240 kg au total, contre 227,5 kg en ce moment. « Je peux progresser, notamment en gérant mieux le développé couché ».

Elle aussi est satisfaite de cette compétition au sein de la Fédération française de force (FFForce) : « Tout le monde se motive ensemble, on s’échauffe ensemble, c’est agréable ». Preuve de leur bonne forme, les deux Eudois ont terminé deuxième à l’indice, un classement global qui positionne tous les compétiteurs en prenant compte leur catégorie et leur poids.

Etre au top en avril

Les performances de Tania et Quentin leur permettront de participer aux prochains championnats de France de la FFForce. Ceux-ci ont lieu :

- Les 7 et 8 avril à Port-la-Nouvelle (près de Narbonne) pour Quentin Descolat.

- Les 29 et 30 avril à Saint-Julien (près de Limoges), pour Tania Chevallier chez les jeunes.