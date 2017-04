Il avance le skatepark d’Ault. Enfin s’exclameront certains. La livraison de cet équipement sur la plage d’Onival à Ault était initialement prévue en avril 2016. Elle aura lieu en réalité un an plus tard. En cause, l’abandon du chantier par l’entreprise qui en avait la charge. Après une période d’attente, le marché a ainsi été relancé suite à la résiliation du premier et c’est la société STPA, entreprise Lhotellier travaux publics qui l’a remporté. Il n’était pas question pour la municipalité d’abandonner son projet phare pour la jeunesse. Marthe Sueur, maire d’Ault, affirme :

C’est important, il faut occuper les jeunes.

Un projet né au regard du succès rencontré par le skatepark de Mers-les-Bains.

Sculptures en béton

Les travaux à Ault ont repris au mois de mars. Du 20 au 28 mars, c’est l’entreprise Concret flow skatepark qui était à l’œuvre. Plusieurs salariés s’attelaient à la réalisation des structures en béton. Et ils sont bien placés pour mener cette mission. Passionnés de skate, ils sont sollicités en France pour travailler sur les nouveaux skateparks. Plus que de la maçonnerie, ils considèrent leur travail comme de la sculpture. Les courbes doivent être parfaites pour assurer une bonne glisse.

Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Eclaireur du mardi 04 avril 2017.

Julien Levasseur