En l’absence de Max Aroq, président de l’association Les Amis de la Résistance à Gamaches (Somme), souffrant, c’est le secrétaire Jean Camus qui ouvre l’assemblée générale en présence de Jean-Claude Buisine député de la circonscription, de Delphine Damis-Fricourt conseillère départementale du canton de Gamaches, ainsi que des membres du bureau.

Jean Camus évoque la « communication au sein de la Résistance » et insiste sur son importance. Concernant le rapport financier, Claude Damay étant absent, c’est là aussi Jean Camus qui présente le bilan, avec un budget 2016 est à l’équilibre. En revanche, il est précisé que les finances de 2017 seront sérieusement amputées par le coût de la gravure de la nouvelle stèle en hommage aux Résistants gamachois, qui s’élève à 850 euros, la municipalité prenant à sa charge le coût de la stèle (1 022 euros).

De nombreux projets

Toutes les commémorations de l’année passée sont reconduites, un nouveau vide-grenier aura lieu cette année place du Maréchal Leclerc lundi 17 avril (lundi de Pâques), une exposition intitulée « 1940 Combats et Résistance » est prévue les 4, 5 et 6 septembre avec une nouvelle émission de timbres à l’effigie cette fois de Roger Hardy, Résistant gamachois dans la 3e compagnie du Vimeu, et des époux Gaillard, parents de Mme Forestier et tous deux Résistants dans la 3e compagnie du Vimeu. L’association dispose des photos et autorisations nécessaires des familles.

