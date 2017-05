La stèle en mémoire des Résistants locaux sera inaugurée ce dimanche 28 mai à 11 h

au square Simone Peteau à Gamaches avec l’association des Amis de la Résistance. –

Pour rappel, l’association, présidée par l’historien local Max Aroq (notre photo), a adressé une première demande à la municipalité à la fin de l’été 2016 en vue de réaliser ce projet. Mais cette version initiale, jugée potentiellement dangereuse, a été retoquée par la ville. Les Amis de la Résistance ont donc réfléchi à une autre solution avant de présenter, en décembre dernier, un nouveau projet de stèle en marbre, moins cher, validé par le conseil municipal. Un devis a été demandé à l’entreprise locale de pompes funèbres. Le montant de la stèle se chiffre a à peine plus de 1 000 euros, financés par la commune, et auxquels s’ajoutent le coût de la gravure, pris en charge par l’association.

« À ceux qui dans l’ombre… »

D’une hauteur d’1,20 mètre, la stèle en mémoire des Résistants gamachois a été installée en mars dernier et comporte une inscription générale, « À ceux qui dans l’ombre et sans arme ont redonné l’honneur à notre cité ». En effet, municipalité et association ont fait le choix de ne pas y faire figurer le nom des Résistants en question, de peur d’en oublier.

Enfin, notons que le lieu d’installation de la stèle est également hautement symbolique, le square Simone Peteau étant un emblème local de la Résistance depuis le décès de cette dernière en 2006.

Blandine Bény-Thoreux

