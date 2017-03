L’incident s’est produit il y a environ un mois. Une association extérieure à la commune de Saint-Quentin-Lamotte loue ce jour-là la salle polyvalente. Au départ de tout ce petit monde, des cartons sont laissés imprudemment à l’extérieur de la salle. Peu après, plusieurs individus qui circulaient dans la commune mettent le feu aux cartons. Raynald Boulenger, le maire du village regrette :

Ce ne sont pas des membres de l’association mais cela aurait pu mettre le feu à la salle polyvalente.

Des problèmes récurrents

Ce fait-divers a été l’élément déclencheur de la décision prise à l’unanimité, en conseil municipal du 16 février 2017. Les salles de Saint-Quentin-Lamotte ne seront plus mises à disposition des habitants et des associations extérieurs à la commune. Cette dernière possède deux salles : la grande salle polyvalente fondée au milieu des années 1990 et la salle des fêtes, plus petite et plus ancienne.

Un coût pour le village

Et de nombreuses personnes sont séduites par ces infrastructures dont une part non négligeable ne réside pas au sein de la collectivité : 50 % pour celles qui réservent la salle des fêtes et 30 % pour la salle polyvalente :

Elles sont très souvent louées. Il faut dire que leur prix n’est pas élevé.

A savoir, 110 euros pour la première et 220 euros pour la seconde.

Le premier magistrat n’a aucun regret quant à l’adoption de ce point. Car ce n’est pas l’unique incident recensé après que des personnes et associations étrangères au village ont loué ces équipements, entre ménage qui laisse à désirer et casses de fournitures non reconnues, le jeu n’en valait pas les chandelles. Raynald Boulenger explique :

Ce sont des problèmes récurrents. En plus cela demande énormément de travail pour les employés municipaux. Sans compter le coût que son chauffage et son entretien demande. Ce sont les Croisiens qui payent ces salles par leurs impôts.

D’autant plus que la décoration intérieure de la salle polyvalente vient d’être refaite pour près de 10 000 euros.

Bien sûr, cette mesure n’impacte pas les réservations qui ont été réalisées avant le conseil municipal. Mais depuis cette date, aucune personne extérieure à la commune ne peut louer les salles croisiennes.

Julien Levasseur