« En 2005, un accident s’est produit dans notre bâtiment d’usinage et une personne a eu des doigts coupés », explique Renaud Grasset, directeur de Velux France, dans son discours lors de la remise du trophée du développement durable. « Toute l’entreprise a été très secouée et nous nous sommes dit qu’il fallait une réaction pour faire évoluer les choses, quelque chose nous impliquant tous et nous aide à progresser. Mais on ne cherchait pas à dire les choses et voir ce qu’il fallait faire mais plutôt le faire ».

L’entreprise décide alors de mettre en place un trophée récompensant les pistes d’amélioration émises et réalisées par chaque opérateur. Celles-ci sont décortiquées mensuellement par un jury dont les membres changent régulièrement. Ces derniers sélectionnent ainsi les trois meilleures idées du mois. Le 4 mai dernier, la remise de trophée a récompensé l’équipe qui a émis et installé le plus d’améliorations pour l’année écoulée. Cette année, les 36 personnes du département Aluminium ont remporté l’épreuve avec 187 actions.

