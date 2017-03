Ca y est le printemps est arrivé et la nature se renouvelle. Un éternel recommencement. Mais cette année, les maires, techniciens et agents des communes vont devoir s’adapter à une évolution réglementaire de taille, pourtant passée un peu inaperçue : l’interdiction de l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et des voiries.

Bons et mauvais élèves

Ce n’est pas un hasard si la journée d’information organisée le jeudi 16 mars par le Conseil des Maires de Baie de Somme 3 Vallées et les municipalités de Mons-Boubert et de Saint-Valery-sur-Somme, sur le site de l’ancien Point P à Boismont, intervient à ce moment décisif. Des sueurs froides commencent à perler sur le front de nombreux élus qui n’avaient pas anticipé cette petite révolution. Objectif de la manifestation : présenter aux élus de la Picardie Maritime et à leurs collaborateurs des exemples concrets de nouvelles pratiques, et du matériel se substituant à l’usage des produits phytosanitaires.

Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Eclaireur du mardi 28 mars 2017.

Julien Levasseur