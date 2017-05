C’est une belle idée que nourrissent deux étudiants inscrits au BTS Tourisme au lycée Anguier de Eu. Elle se concrétisera samedi 20 mai à la discothèque Le France à Pendé (Somme). Leur professeure, Annie Dubois, a souhaité davantage sensibiliser les étudiants au handicap et leur a proposé de mettre en place une action pour aider financièrement l’association de Elea « Pas à Pas avec Eléa ».

Elea est une petite fille poly handicapée âgée de 5 ans et demi. Elle souffre du syndrome de West, une forme sévère d’épilepsie du nourrisson entraînant un retard du développement psychomoteur. Les parents de Elea ont créé l’association en octobre 2016.

Soins en Espagne

L’objectif de l’association est d’apporter une aide matérielle et immatérielle à leur fille. Elle a besoin de différentes thérapies non prodiguées en France, ou bien non remboursées. Ses parents espèrent que Eléa pourra un jour marcher et évoluer.

Geoffrey et Romain, âgés de 19 et 20 ans, se sont lancés dans l’aventure et ont commencé leurs recherches et négociations auprès des responsables de la discothèque Le France à Pendé, avec qui les étudiants avaient l’habitude de travailler.

« Les responsables du France ont été sensibles à la cause d’ Eléa » précise Annie Dubois.

Spring Break Party

Une fois cette étape cruciale franchie, les étudiants ont trouvé un thème pour cette soirée afin de commencer la promotion. Le thème retenu fut donc « Spring Break Party ». Romain a travaillé l’affiche et s’est ensuite mis à la recherche de sponsors avec Geoffrey. De nombreux commerces ont répondu favorablement à la demande et de nombreux cadeaux ont été apportés pour augmenter la fréquentation de cette soirée.

Publicité autour d’eux, affichage et distribution de flyers dans les lycées… Geoffroy et Romain n’ont pas chômé. En attendant le voyage à Barcelone prévu en juillet 2017 pour apporter les soins nécessaires à Eléa, les étudiants espèrent que le monde sera au rendez-vous samedi 20 mai.

Arzhêliz Diard

Samedi 20 mai, Spring Break Party, à partir de 23 h au France, rue du Petit Pendé à Pendé. Entrée : 5 €. Les bénéfices seront entièrement reversés à l’association Pas à pas avec Eléa. Renseignements sur Facebook.