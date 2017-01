Masterphare vous permet d’expérimenter sous forme ludique et sans prérequis l’univers d’un artiste. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir de technique ou de savoir danser ! Ici, vous découvrirez le travail d’Emmanuelle Vo-Dinh, la chorégraphe et directrice du Phare, le Centre Chorégraphique National du Havre Normandie, autour de sa nouvelle création « Belles et bois ».

Venez accompagné-e de vos enfants (dès 7 ans) et travaillez en duo dans la bonne humeur !

Le stage est ouvert gratuitement aux spectateurs disposant d’un billet pour le spectacle Belles et bois et aux spectateurs détenteurs d’un abonnement jeune public.

Il se déroulera au Théâtre des Charmes (Quartier Morris), le samedi 28 janvier de 16 h à 18 h.

Pratique

Informations et réservations : 02 35 50 20 97 ou contact@theatreduchateau.fr.