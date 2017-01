A l’heure où Météo France a mis le département de la Somme en vigilance rouge vents violents, neige et verglas ce 12 janvier 2017, la tension est montée dans la commune de Cayeux-sur-Mer, exposée au risque de submersion marine. « On était sur le front à 23 heures », raconte le maire cayolais, Jean-Paul Lecomte avant de poursuivre :

Tous les ingrédients étaient réunis pour que Cayeux soit sous l’eau. On n’était pas fier.

Des coups de vent à 130 km/h

Forts coups de vent estimés à 130 km/h, orientés nord-ouest, coefficient de marée à 99 : la menace des inondations planait au-dessus du sombre ciel de la station balnéaire. Et cela n’a pas manqué : à partir de 23 h 15, l’eau s’est propagée dans la ville, le haut des vagues passant au-dessus des galets. A commencer par le Boulevard Sizaire, pour ensuite pénétrer dans des rues adjacentes. « Mais on s’en sort bien », rassure le premier magistrat qui met en lumière le rôle joué par les épis et la digue.

Les épis ont joué leur rôle

Autre satisfaction pour l’élu : le bassin réalisé sur l’Avenue Paul-Doumer qui a absorbé l’eau. En effet, le niveau de celle-ci n’aurait pas dépassé les 60 centimètres et se serait rapidement écoulée dans l‘autre sens avec le reflux de la mer. En fin de nuit, Cayeux était au sec. Et quelques dégâts apparaissaient, à l’image du Chemin des planches qui a souffert.

Les pompiers cayolais n’ont donc pas chômé, si on ajoute à cela les caves inondées qui n’ont pas nécessité de relogement, des arbres arrachés, et des fils électriques sur la voie publique. Ce matin du vendredi 13 janvier, Météo France avait baissé le niveau d’alerte en vigilance jaune. La tempête Egon semble terminée.

Julien Levasseur