À Blangy-sur-Bresle, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) se déroulera du lundi 10 au vendredi 14 avril. Les accueils du matin et du soir s’effectueront au sein de la garderie municipale, au premier étage de l’école Charles Fréchon.

De multiples activités seront proposées aux différents groupes, des plus petits au plus grands. Pour les moyens et les adolescents, les animations se dérouleront principalement dans les locaux de la garderie. Les petits seront dans les locaux de l’école maternelle, bien adaptée pour ces petits bouts de choux.

Les enfants ont la possibilité de déjeuner sur place le midi au prix de 1,47 à 2,78 euros le repas, en fonction des revenus des familles.

Tarifs et inscriptions

Pour les familles blangeoises bénéficiaires des bons loisirs, 2,04 euros pour le premier enfant et 1,12 euro à partir du deuxième. Pour les non-bénéficiaires des bons loisirs, 2,81 euros le premier enfant et 1,48 euro ensuite. Pour les familles non-domiciliées à Blangy : 4,08 euros le premier enfant puis 2,24 euros avec les bons loisirs, et 5,61 euros le premier enfant puis 1,48 euro sans ces bons.

Inscriptions samedi 8 avril de 10 h à 12 h à la mairie. Pièces à fournir :

attestation d’assurance,

fiche d’imposition sur le revenu 2016,

et attestation de domicile.

> Renseignements auprès de la directrice Emma Mourot au 06 80 67 31 48 ou par mail à clubleo.blangy@gmail.com, ou en mairie de Blangy au 02 35 93 50 05.