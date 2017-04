Éric Noël, responsable de l’association intermédiaire Service

6 cantons. –

« L’association intermédiaire Service 6 cantons fonctionne comme une boîte d’intérim mais sur le modèle associatif », explique Éric Noël, responsable nommé par la présidente Collette Michaux. « Nous travaillons en partenariat avec Pôle Emploi. Les demandeurs d’emploi se présentent à l’association ou sont réorientés chez nous par Pôle Emploi. Nous leur proposons de travailler au service de particuliers pour des travaux tels la coupe de bois, l’entretien des espaces verts, la taille de haies, bêcher un jardin, nettoyer et repeindre des clôtures, poser du papier peint, faire de la petite maçonnerie… Cette démarche dépanne les demandeurs d’emploi et les personnes qui souhaitent effectuer des petits travaux chez eux. Les personnes embauchées sont salariées de l’association, elles signent un contrat pour chaque mission et sont rémunérées au Smic horaires avec une prime de 10 % de congés payés ».

