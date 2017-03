Il était en poste depuis le 1er août. Le voici officiellement intronisé. Le lieutenant Christophe Hautin a pris le commandement de la communauté de brigades (cob) de Oisemont. A sa tête, 20 hommes répartis sur trois brigades : Oisemont, Airaines et Hornoy-le-Bourg.

En guise de début de discours d’inspection, le lieutenant Christophe Hautin décide de rappeler les mots de son prédécesseur, le capitaine Perron qui disait lui laisser un « territoire attachant ».

« Je suis là pour maintenir un service public de qualité. »

Les derniers six mois font déjà office de bilan pour le lieutenant qui relève les chiffres enregistrés. D’abord, une légère hausse des accidents : 14 en 2016 contre 11 en 2015. Mais toujours aucun mort sur les routes du territoire.

845 interventions en 2016

Côté judiciaire, une baisse des crimes et des délits est soulignées avec 66 faits de moins par rapport à 2015. Au total, les gendarmes de la Cob ont réalisé 845 interventions en 2016. Les plus notables concernent le démantèlement d’un trafic de stupéfiants à Airaines et Hornoy-le-Bourg. Ces actions ont pu être réalisées grâce aux gendarmes des trois unités : les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG), les pelotons motorisés et les réservistes en renfort.

« En 2015, la mise en place de la participation citoyenne a permis d’endiguer la déliquance et d’améliorer le relationnel entre la gendarmerie et les élus », ajoute le commandant de brigade.

Les 65 élus, presque tous présents pour l’inspection, entendent le message.

Arzhêliz Diard

Changements en vue

L’adjudant-chef Fivez est arrivé en mai 2016 à Oisemont, en provenance du peloton de surveillance et d’intervention d’Abbeville.

Le major Baillet partira direction Domart-en-Ponthieu le 1er août 2017. Il sera remplacé par l’adjudant-chef Hamel, actuellement en poste à Clermont dans l’Oise, au commandement de la brigade d’Airaines.

> Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Éclaireur du mardi 14 mars.