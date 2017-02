Une petite révolution s’est produite sur le territoire français au premier janvier 2017 : l’interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et les voiries. A Friville-Escarbotin, la commune la plus importante du secteur, cette réforme est regardée d’un bon œil. Au cœur de ce dossier, le maire David Lefèvre, l’adjoint au maire qui préside la commission travaux Jean-Paul Machat, le responsable des espaces verts Philippe Fouquemberg et le responsable des services techniques Jérôme Berlenguer. David Lefèvre :

Le fond de la réglementation, on le comprend. C’est une vision plus saine de demain.

Une réforme bonne sur le fond

Sur le principe tout le monde est d’accord mais dans les faits des complications demeurent. La municipalité n’est pas prise au dépourvu pour autant. Elle a anticipé ce changement en accomplissant un premier pas en 2016 lorsqu’elle a arrêté de traiter avec des pesticides les limites de propriété.

