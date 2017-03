Interview : Après la fusion des CCI, quels projets pour l'économie du territoire Le Tréport, Eu, Mers-les-Bains ?

Depuis le 1e janvier 2017, une réforme a entraîné la fusion des chambres de commerce, donnant naissance à la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) littoral Haut de France. Sur un territoire qui s’étend de Dunkerque au Tréport, six bassins d’emploi ont été identifiés et six vice-présidents désignés. Dans les Villes Sœurs, l’activité de la CCI est axée autour du port départemental du Tréport, dont la chambre assure la concession. Jérôme David, vice-président en charge du Tréport, nous présente les missions que la CCI veut accomplir dans les années à venir.

L’informateur : Pouvez-vous nous résumer les missions de la chambre de commerce ?

Jérôme David : Notre première mission, c’est l’aménagement économique du territoire. Que faire avec les politiques, département, région et élus locaux pour promouvoir le développement économique. Au milieu de ce territoire, il y a le port et les 1000 emplois directs ou indirects qu’il représente.

Dans cette nouvelle mandature, la priorité est d’auditer les besoins des bassins d’emploi et des politiques. Nous travaillons notamment avec les élus de la communauté de commune (CCVS) et les maires des Villes Sœurs pour savoir ce qu’ils attendent de nous en terme d’aménagements et de développements. Notre particularité, c’est qu’il y a des cofinancements puisque nous sommes interdépartementaux et interrégionaux, la vallée de la Bresle étant le trait d’union entre Haut de France et Normandie, entre Somme et Seine-Maritime.

Avec cette position frontalière, Le Tréport ne risque t-il pas d’être délaissé ?

Non, car c’est un des actifs du territoire, avec en moyenne depuis 10 ans 300 000 tonnes par an pour le bassin de commerce et 8000 tonnes de poissons débarqués par an. Les frontières, c’est fini, c’est l’ancien monde. Nous sommes sur les cofinancements et la transversalité et il faut faire la promotion d’un territoire qui soit une porte d’entrée vers les deux régions.

« Ne pas négliger l’estacade »

Quels sont les avantages de la fusion des CCI ?

Sa dimension, qui nous permet d’être mieux considérés au niveau de la CCI régionale. C’est une concentration vers le haut.

Et ses inconvénients ?

S’il y en a un, ce serait l’éloignement et la taille du territoire. Quand on a une réunion à Calais, c’est difficile de s’y rendre. Mais parce que le nouveau monde est à l’heure du numérique, ce n’est plus un réel problème grâce aux visioconférences. Le développement du numérique fait parti d’ailleurs de nos priorités.

Deux dossiers doivent notamment vous occuper concernant le port : celui de l’estacade endommagée et celui de la porte de l’écluse. Dites-nous en plus.

Le dossier de l’estacade est en stand-by. On est en train de discuter avec la mairie pour voir comment on pourrait faire au mieux. Tout est un problème de budget, mais le dossier avance et nous n’avons pas le droit de le négliger.

Le remplacement de l’écluse est en cours. Sa réception aura lieu en 2017, on parle de cet été ou du mois de septembre. Cette porte est vitale pour le port. C’est un budget de 3,160 millions d’euros, cofinancé par le département et la région.

Le port du Tréport a aussi une particularité : la pêche cohabite avec la plaisance, ce qui est parfois contraignant vu que le sas pour en sortir est exigu. Nous réfléchissons à créer un vrai port de plaisance. Les études démontreront, j’espère, qu’il y a la place.

« Les commerçants pourraient être moins indépendants »

Quels autres sujets vous tiennent à cœur ?

Celui du commerce de centre-ville. Nous voulons montrer que nous sommes présents à côté des associations de commerçants. Les problèmes sont similaires partout en France mais la particularité des Villes Sœurs, c’est qu’en terme de m2 de supermarché par nombre d’habitants, on atteint des sommets. Il faut réfléchir à concentrer l’alimentaire : on ne peut pas acheter sa baguette à un bout de la ville et passer chez le charcutier à l’autre. Il faut concentrer et avoir une offre homogène de produits frais. Je pense aussi que les commerçants devraient être un peu moins indépendants, même si la question fâche : on est aujourd’hui dans la transversalité et ils doivent franchir ce pas, réfléchir à la mutation de leur activité. Il faut anticiper notamment ce qui est lié au numérique.

Il y a aussi le tourisme, qui est un pilier du développement économique. La prise de la compétence tourisme par la CCVS est une bonne chose et cela a été très bien organisé. Les zones à caractère touristiques sont concurrentes et avec internet, le touriste étudie avant de venir et compare les offres. On doit être inventif et avoir une communication unique qui vend au tourisme à la fois le port du Tréport, le château d’Eu et la plage de Mers. Parler d’une seule voix pour vendre tous les atouts, c’est primordial.