Interview. « Je dessine depuis que je sais tenir un crayon »

Martin Decayeux a notamment participé au festival de BD de Colomiers en novembre dernier.

A droite, un exemple d’illustration postée sur Internet. –

A 26 ans, J.Personne ne manque pas d’idées. Passionné par la bande dessinée, l’auteur aime à dire qu’il dessine depuis qu’il sait tenir un crayon. Après avoir vécu à la Réunion quelque temps, il est de retour en métropole et s’est installé à Lyon, où il multiplie les projets. Il n’oublie néanmoins pas son enfance passée près de Dieppe et vient régulièrement rendre visite à son père, ostéopathe au Tréport. L’auteur espère exposer prochainement ses œuvres dans les Villes Sœurs, et sera au salon du livre de Eu en mai, pour rencontrer ses lecteurs.

Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?

Depuis un an, je fais surtout des illustrations. J’en ai déjà publié 300 sur les réseaux sociaux, soit presqu’une par jour, et depuis quatre mois, je me suis mis à les commercialiser. Cela fonctionne plutôt bien et j’arrive à vendre des petits formats par correspondance, notamment à l’étranger. Je participe également à des expositions, avec des dessins grand format, en ce moment à Genève et à Lyon. J’ai une autre exposition prévue dans un an à Dieppe et j’aimerais aussi trouver un lieu pour exposer dans les Villes Sœurs. Depuis peu, j’arrive à faire du dessin mon activité, grâce notamment à la vente en ligne.

En parallèle, je continue à faire de la bande dessinée. J’en ai publié une première fin 2015, qui s’appelle Junior. Et hier, j’ai envoyé un autre projet à une maison d’édition. C’est impossible de savoir si cela leur plaira, mais avant même d’avoir une réponse, je planche sur un nouvel ouvrage. Par ailleurs avec un autre auteur, nous allons proposer un projet dans les semaines qui viennent, où je ne fais cette fois que le scénario.

Parlez-nous de ces deux BD.

Junior, c’est l’histoire, assez sombre, d’un homme qui fait le bilan de sa vie à 40 ans. Il trouve qu’il n’a pas fait ce qu’il voulait de sa vie et décide d’adopter un enfant pour le modeler à son image. Dans Junior, on suit donc l’évolution de ce jeune, entre sa naissance et ses 25 ans, où son père est toujours présent. Il y a pas mal de références à la région.

Découvrez les œuvres de Martin Decayeux, sur ses pages facebook (650 abonnés) et instagram (4 700 abonnés) qu’il tient sous son nom d’auteur : J.Personne.

Junior est publié aux éditions Les Enfants Rouges. 88 pages, 17,50 €.